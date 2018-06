En 34-årig mand blev fredag anholdt. Han er mistænkt for at have voldtaget en pige, som han lokkede i sin bil.

Holstebro. Midt- og Vestjyllands Politi har anholdt en 34-årig mand, der er mistænkt for voldtægt af en 9-årig pige. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Anholdelsen skete ifølge politiet fredag lidt over middag.

- Den foreløbige efterforskning peger på, at forbrydelsen skete onsdag den 13. juni mellem klokken 18.00 og 20.30.

- Pigen blev lokket ind i mandens bil i Vinderup nord for Holstebro og kørt til et p.t. uidentificeret gerningssted, skriver politiet lørdag morgen i pressemeddelelsen.

Allerede torsdag og fredag var der opmærksomhed omkring en større politiindsats ved Legind Sø på Mors. Det var efterforskningen af den mistænkte voldtægtssag.

- Af hensyn til den videre efterforskning kan politiet ikke oplyse yderligere, hverken om sagen i sin helhed eller om resultaterne af aktionen ved Legind Sø.

- Manden fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Herning lørdag den 23. juni 2018 klokken 12.00. Anklagemyndigheden vil begære lukkede døre af hensyn til pigen og den videre efterforskning, skriver Midt- og Vestjyllands Politi i pressemeddelelsen.

/ritzau/