Københavns Politi har anholdt og sigtet en en 34-årig mand for at have skudt og dræbt 16-årige Servet Abdija i København den 16. oktober sidste år.

Den anholdte, som er af jugoslavisk oprindelse, men svensk statsborger, blev anholdt torsdag aften klokken 22.31 et sted på Sjælland. Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

»Det er den meget omfattende efterforskning, der nu har ledt til anholdelsen af den 34-årge mand – og vi er selvfølgelig tilfredse med nu endelig at have fået et gennembrud i sagen,« siger efterforskningslederen, politikommissær Hans Erik Raben.

»Vi har i længere tid haft et tæt samarbejde med svensk politi – og i forbindelse med anholdelsen i går har svensk politi på vores begæring siden i morges gennemført flere ransagninger i det sydlige Sverige. Vi har også i den forbindelse danske efterforskere i Sverige, dels som observatører, dels til at bistå svensk politi,« fortsætter han.

16-årige Servet Abdija blev skudt foran sin bopæl på Ragnhildgade 48 den 16. oktober 2017 omkring klokken 21.

Den anholdte 34-årige mand sigtes for efter forudgående aftale og planlægning med flere medgerningsmænd at have dræbt Servet Abdija med skud og at have været i besiddelse af de to skarpladte skydevåben, en halvautomatisk 9 mm Zastava-pistol og en kaliber 38 revolver af mærket Colt Cobra, der blev anvendt til drabet.

Den anholdte og nu sigtede fremstilles fredag eftermiddag i et Grundlovsforhør, som afholdes for lukkede døre af hensyn til den fortsatte efterforskning.

Af hensyn til den videre og meget komplekse efterforskning ønsker efterforskningslederen på nuværende tidspunkt ikke at give yderligere oplysninger i sagen.