En 63-årig mand er blevet anholdt mistænkt for at stå bag 11 brevtrusler om coronasmitte.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.



»Vores efterforskning indikerer, at det er denne 63-årige mand, som står bag 11 forhold, der er anmeldt til os gennem de seneste to uger, og som drejer sig om breve med truende indhold,« forklarer politikommissær Carsten Straszek, leder af politiets efterforskning i sagen, i pressemeddelelsen.



Han betoner i samme åndedrag, at politiet tager sagen endog meget alvorligt:



»Coronavirus har kæmpe omkostninger for alle i øjeblikket, og det er selvsagt skræmmende og utrygt at blive udsat for trusler, så det her er på alle måder en sag, vi tager dybt alvorligt. Også selv om manden ikke har vist tegn på sygdom, mens han har været i vores varetægt,« understreger politikommissæren videre.

Ifølge politiet er de fleste sendt til private borgere i Aalborg.

'De 11 anmeldelser om trusler, som relateres til denne sag, er modtaget fra private borgere og ét boligselskab. I alle tilfælde har de forurettede modtaget et eller flere breve med truende indhold,' oplyser politiet.



I flere af brevene var der fremsat trusler om, at brevet indeholdt ”coronasmitte”.