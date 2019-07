En 27-årig norsk mand blev tirsdag aften anholdt ved Københavns Lufthavn, da han havde to pistoler i sin bil.

Københavns Politi fik en melding om en mulig narko- eller alkoholpåvirket mand i en bil ved Københavns Lufthavn Kastrup tirsdag aften.

Derfor rykkede politiet ud til området ved lufthavnen, hvor de fandt en norsk mand med to våben i sin bil.

Han blev anholdt på stedet.

»Vi kom ud til stedet og stoppede en norsk statsborger. Det viste sig her, at han havde to våben i sin bil. Mere specifikt to pistoler,« siger presseansvarlig ved Københavns Politi, Sara Schlütter, til B.T.

»Derfor blev han anholdt 22.15. Og senere i dag skal han fremstilles i Dommervagten,« forklarer hun.

Hun fortæller desuden, at anholdelsen fandt sted ved en af Københavns Lufthavns parkeringsgarager.

Det vides dog ikke, hvorfor den norske statsborger havde de to pistoler i sin bil. Politiet kan heller ikke sige, om manden var i lufthavnen for at skulle ud at rejse.