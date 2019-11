Det var noget af en succes for Nordsjællands Politi, da det fredag ransagede en adresse i Gørløse.

Der fandt politiet nemlig ‘en del’ luksusbiler, som nu er blevet beslaglagt.

I den forbindelse har politiet anholdt en mand på adressen med mistanke om, at bilerne er blevet stjålet, skriver sn.dk.

Politiinspektør Lau Thygesen bekræfter over for mediet, at der har været en aktion, men ønsker ikke at oplyse mandens alder.

Det bliver dog bekræftet, at han har en relation til adressen i Gørløse.

»Det er biler i den dyre ende. Den ene af dem er en Maserati, så det er ikke hvilke som helst biler,« siger han.

Politiet vil nu sørge for, at bilerne bliver udleveret til de rette ejere.

De har endnu ikke besluttet, om den anholdte mand skal fremstilles i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling.