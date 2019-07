Torsdag blev politiet kaldt ud til Lalandia i Rødby på Falster. Her var en 40-årig mand blevet tilbageholdt af personalet på stedet.

Manden havde opført sig 'upassende' i det kendte badeland.

Det skriver Sydsjælland og Lolland-Falster i døgnrapporten for torsdag 25. juli.

Her beskrives det også, hvad 'upassende' dækker over.

Adskillige gæster i feriecenteret havde henvendt sig til personalet i Lalandia, da den 40-årige mand, som er fra Thisted, skulle have gramset på flere gæster.

Kender du noget til sagen, så vil B.T. gerne høre fra dig. Skriv til 1929@bt.dk

Gramseriet skulle have fundet sted både onsdag og torsdag, oplyser politiet. Af den grund besluttede man sig for at anholde den 40-årige på stedet.

Det skete klokken 16.50 torsdag. Manden er nu blevet sigtet for blufærdighedskrænkelse.

Efter han blev afhørt torsdag, blev han igen løsladt klokken 21.49.