En 41-årig mand er blevet sigtet for blandt andet at have smidt en lille dreng til jorden fra skulderhøjde i den sydsjællandske by Haslev lørdag.

Den lille dreng - der blot er ét år - ramte jorden med sit ansigt først.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til TV ØST.

»Forud for hændelserne gik der et forløb, hvor manden i bar overkrop og i bare tæer gik rundt i området med barnet, som han prøvede at sælge,« fortæller vagtchef Kent Edvardsen til mediet.

Derudover skal manden, der nu er sigtet for at have begået grov vold mod barnet, have tabt drengen flere gange, mens han bar rundt på ham - hvilket blandt andet foregik ved, at barnet blev båret i sit ene ben.

Til TV ØST fortæller vagtchefen, at politiet formoder, at manden er psykotisk.

Derfor er han blevet anbragt på en psykiatrisk afdeling i Roskilde, før han senere søndag skal fremstilles i grundlovsforhør.

Den ét-årige dreng er blevet undersøgt på sygehuset. Der er heldigvis ikke tale om alvorlige skader, lyder det.