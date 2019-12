Københavns Politi har søndag anholdt mand, der tidligere på aftenen forsøgte at påkøre politiet under et forsøg på anholdelse i Dragør.

I samme forbindelse afgav politiet skud.

Det oplyser vagtchef ved Københavns Politi Henrik Sveistrup.

Under eftersøgningen af manden afspærrede politiet Langebro og Knippelsbro i København, hvor stærkt bevæbnede betjente holder vagt og tjekkede biler.

Dette for at sikre, at en manden ikke kom ind til indre København.

Politiet fandt i første omgang den bil, manden var stukket af i, i Dragør på Amager. Dernæst fandt de manden ikke langt derfra.

Vagtchefen kan ikke oplyse, hvorfor politiet har haft interesse i at anholde manden i første omgang.