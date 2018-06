Midt- og Vestjyllands Politi har anholdt en 34-årig mand, der er mistænkt for voldtægt af en 9-årig pige. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Ud fra politiets foreløbige efterforskning skulle forbrydelsen mod den kun 9-årige pige være sket onsdag den 13. juni mellem klokken 18.00 og 20.30.

Den mistænkte mand skulle her have lokket pigen ind i sin bil i Vinderup nord for Holstebro og derefter kørt væk til et ukendt gerningssted.

Midt- og Vestjyllands Politi oplyser desuden, at det var i forbindelse med efterforskning af sagen, at de var til stede ved Legind Sø på Mors.

Manden vil blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Herning lørdag den 23. juni 2018 kl. 12.00.

Sigtelsen mod den 34-årige mand sker kun halvanden måned efter, at en 43-årig mand fra Hostebro er blevet fængslet for forsøg på sex med mindreårige piger.

I alt har han truet 11 piger fra lokalområdet i alderen 11 -14 år med at offentliggøre deres nøgenbilleder, hvis de ikke enten havde sex med ham eller viste sig nøgen på kamera.

Manden var fra 1. juli sidste år prøveløsladt efter fire og et halvs års fængsel for forsøg på voldtægt og anden kønslig omgang end samleje med mindreårig.