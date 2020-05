En 57-årig mand er anholdt for forsøg på svindel med statens hjælpepakker.

Det oplyser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) i en pressemeddelelse.

'Fredag morgen er en 57-årig mand blevet anholdt i København af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK). Han er mistænkt for svindel med støtteordningen for lønkompensation, da han har forsøgt at få udbetalt omkring 1,25 mio. kroner, som han ikke havde ret til.'

Manden skulle have indsendt flere ansøgninger om kompensation til 17 medarbejdere i fem forskellige selskaber og foreninger.

Han nåede aldrig at få udbetalt pengene, men han er sigtet for at have givet urigtige oplysninger for at få støtte fra hjælpepakkerne. I et tilfælde er det sket, efter strafniveauet blev forhøjet til det firedobbelte.

»Når Folketinget har vedtaget hjælpepakker med offentlige midler for at holde hånden under dansk økonomi i en svær situation, så er det afgørende, at vi sætter hårdt ind over misbrug. Vi holder skarpt øje med alle former for snyd og svindel i forbindelse med hjælpepakkerne, og vi slår kompromisløst ned på alle sager,« siger Thomas Anderskov Riis, der er chefpolitiinspektør hos SØIK.

I forbindelse med coronakrisen har Folketinget vedtaget en række hjælpepakker, der skal hjælpe de danske virksomheder gennem krisen. Hjælpepakkerne giver blandt andet virksomhederne mulighed for at då udbetalt dele af de ansattes løn, hvis de har været hjemsendt.

'Der er i den forbindelse etableret et særligt styrket samarbejde mellem SØIK, Erhvervsstyrelsen og Skattestyrelsen for at overvåge udviklingen og sætte hurtigt og effektivt ind over for misbrug og svindel med hjælpepakkerne.'

SØIK har modtaget 20 anmeldelser om mulig svindel med hjælpepakkerne.

Den 57-årige mand vil blive fremstillet i grundlovsforhør fredag.

Opdateres...