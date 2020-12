Et spædbarn på kun ti uger er blevet offer for grov vold, mener politiet. En mand fra Vejen-området er blevet anholdt for at have begået forbrydelsen mod babyen.

Politiet fik anmeldelse om sagen torsdag og har ved middagstid anholdt en mand, der er 29 år.

Umiddelbart har manden ikke forholdt sig til sigtelsen, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Ved 14-tiden ønsker politiet ikke at frigive yderligere informationer - herunder om den anholdte er far til spædbarnet.

Anklagemyndigheden overvejer torsdag eftermiddag, om der er grundlag for at kræve den anholdte varetægtsfængslet, mens efterforskningen står på.

/ritzau/