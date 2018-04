En 45-årig mand blev fredag anholdt for drabsforsøg på Lolland.

Syd- og Sønderjyllands Politi har sigtet ham for at overfalde en 52-årig mand på dens bopæl i Dannemare på Lolland fredag aften.

Anmeldelsen tikkede ind hos politiet kort før klokken 22.00, oplyser Sydsjælland og Lolland-Falster Politi i en pressemeddelelse.

De foreløbige oplysninger tyder på, at den 51-årige blev angrebet med en økse. Han blev efterfølgende indlagt til behandling for skader i hoved og på den ene hånd, men er uden for livsfare.

Politiet mener, at drabsforsøget skete på grund af en tidligere uoverensstemmelse mellem de to mænd.

Den 45-årige mand er blevet sigtet for forsøg på manddrab og bliver fremstillet senere i dag i grundlovsforhør i Retten i Nykøbing Falster, med krav om varetægtsfængsling.