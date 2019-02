Politiet har anholdt en mand for at have forsøgt at dræbe en 28-årig i Albertslund tirsdag.

En 44-årig mand er anholdt af politiet mistænkt for at have forsøgt at dræbe en 28-årig mand.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi på Twitter.

Drabsforsøget fandt sted tirsdag i en lejlighed på Hedemarksvej i Albertslund på den københavnske Vestegn.

Ifølge politiet forsøgte den anholdte at dræbe den 28-årige mand med en kniv.

/ritzau/