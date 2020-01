Midt- og Vestjyllands Politi har i dag været til stede ved rådhuset i Herning, hvor de har anholdt en mand for at have indtelefoneret en bombetrussel.

Cirka klokken 11.30 tirsdag ringede en mand til borgerservice i Herning og truede med at sprænge en bombe.

Manden er 40 år og blev anholdt uden den store dramatik.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Man fik hurtigt identificeret manden, der havde ringet.

Kort efter identifikationen var politiet i telefonisk kontakt med ham

Umiddelbart derefter kunne Midt- og Vestjyllands Politi foretage en anholdelse af manden.

Man valgte ikke at evakuere rådhuset.