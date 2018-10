Efter tre ugers efterforskning af en voldtægt i Roskilde har politiet fået et afgørende gennembrud.

Roskilde. En bytur endte for tre uger siden ulykkeligt for en 14-årig pige fra Haslev.

På en parkeringsplads ved Ny Østergade i Roskilde blev teenageren natten til lørdag den 29. september angiveligt udsat for en fuldbyrdet voldtægt.

Siden da har politiet efterforsket sagen, og torsdag formiddag lykkedes det at pågribe en mistænkt. Det drejer sig om en 20-årig mand fra Hedehusene, som fredag er blevet fængslet ved Retten i Roskilde.

Retsmødet foregik for lukkede døre, men tilsyneladende nægter den sigtede sig skyldig. I hvert fald valgte hans forsvarer at kære dommerens beslutning om fængsling til landsretten.

Identificeringen af den mistænkte er sket gennem vidneforklaringer, videoovervågning og efterforskning på sociale medier.

Det oplyser kommunikationsmedarbejder Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Om den skæbnesvangre nat fortæller han, at den 14-årige havde været i byen med en flok venner på diskoteket "Garbos" i det centrale Roskilde.

- På et tidspunkt går pigen derfra og har så mødt den nu mistænkte. Han har også været til stede på diskoteket, siger Martin Bjerregaard.

Efter overgrebet, som fandt sted omkring klokken 02.30, gik pigen forvildet og grædende rundt i området. Da hun på et tidspunkt mødte en mand, fortalte hun, hvad der var sket, og han kontaktede politiet.

- Herefter tog vi ud og fik fat i den 14-årige. Hun blev undersøgt på Center for Voldtægtsofre og er blevet afhørt, siger Martin Bjerregaard.

Sagen har i de seneste uger været flittigt debatteret i lokalområdet.

Ud over selve forbrydelsen har mange undret sig over, hvordan en pige på bare 14 år kunne opholde sig på et diskotek midt om natten.

Martin Bjerregaard oplyser, at pigen tilsyneladende viste et falsk id-kort ved indgangen, og at diskoteket derfor er svært at klandre.

