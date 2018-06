Ifølge politiet ligger der formentlig et økonomisk mellemværende bag trusler mod teenagere på Sjælland.

Roskilde. Tre teenagere blev mandag aften truet med en pistol, da en mand troppede op på en adresse i nærheden af Jerslev på Vestsjælland.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi. Manden mødte op på adressen omkring klokken 18.15, og nogle timer senere anholdt politiet en 32-årig mand fra Slagelse.

Politiet mener, at truslerne mod de tre unge, der er en 18-årig mand, en 15-årig dreng og en 13-årig pige, formentlig skyldes "et økonomisk mellemværende".

- Det er noget med nogle penge. Det er måske baggrunden for det. Men det bliver det jo ikke mere lovligt af, siger kommunikationsansvarlig Carsten Andersen fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Den 32-årige mand var i besiddelse af splatterpistoler, da han blev anholdt klokken 23.05. Politiet mener, at han har truet de tre unge med en af pistolerne.

Det har dog ikke været til at se for de unge, hvilken pistol de blev truet med, forklarer politiet.

- Når man står på afstand er det umuligt at se, om det er en ægte eller en splatterpistol, siger Carsten Andersen.

Den anholdte mand sigtes nu for trusler, og en anklager vil tirsdag kræve ham varetægtsfængslet ved et grundlovsforhør. Tidspunktet for grundlovsforhøret kendes endnu ikke.

/ritzau/