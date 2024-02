Hele 12 vejskilte nåede en 48-årig mand fra Falster ifølge politiet at stjæle, før han blev anholdt.

Manden kørte rundt i Greve med en 52-årig kvinde fra Falster som passager, hvor de angiveligt fyldte traileren med vejskilte.

Det oplyser Maria Sander Hansen, vagtchef ved Midt og Vestsjællands Politi.

»Vejskiltene havde en samlet værdi på cirka .000 kroner. Jeg kan ikke sige, hvilke vejskilte der er tale om.«

Et vidne anmeldte til politiet, at to personer havde stjålet et vejskilt, hvorefter politiet kort tid senere fik standset bilen.

Den 48-årige mand blev testet positiv for kokain gennem patruljebilens narkometer-test, og derfor blev han anholdt til blodprøveudtagning.

Han blev derudover sigtet for kørsel uden førerret.

Manden og kvinden havde ifølge politiet lånt bilen af en anden person, der senere afhentede den.

