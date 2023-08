En mand på 37 år fra Holbæk på Sjælland er blevet anholdt, da han er mistænkt for at snyde ældre mennesker.

Det skriver Midt-og Vestsjællands Politi på Facebook.

Den anholdte er mistænkt for først at møde op på et plejehjem i Karlslunde, der ligger nord for Køge på Sjælland.

Her skal han have taget kontakt til en mand på 84 år, som han forklarede, at han var ansat i en bank. Han blev dog opdaget af personalet, og stak af uden at få noget med.

En time senere tog han ud til et ældre ægtepar i Tune, der ligger sydvest for Roskilde.

Her udgav han sig igen for at være ansat i en bank, og han forklarede ægteparret, at deres dankort var blevet misbrugt.

Denne gang lykkedes det ham at få fingre i dankortet, og han nåede at hæve 2 x 15.000 kr på kortet, før det blev spærret.

Altså i alt 30.000 kroner nåede han at stjæle fra ægteparrets konto.

»Desværre snydes ældre stadig i stor stil og franarres mange penge af skruppelløse bedragere. Hver uge ser vi desværre adskillige nye sager om bedrageri, hvor frække gerningsmænd udgiver sig for at være fra politiet eller banken,« skriver Midt-og Vestsjællands Politi.

Ud over et større kontant beløb fandt politiet også 40 gram hash og 10 gram kokain i den anholdtes bolig.

Hans bil blev desuden beslaglagt, da han havde kørt i den gentagne gange, selvom han var frakendt førerretten.

»Nu knokler efterforskerne med at opklare, om den 37-årige kan stå bag flere af de grove bedragerier, hvor ældres tillid til banker og myndigheder udnyttes. Herefter skal det juridisk vurderes, om den anholdte skal fremstilles i grundlovsforhør eller løslades,« slutter Midt- og Vestsjællands Politi beskeden på Facebook.

Hør B.T.s podcast om kriminalitet her: