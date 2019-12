En mand er anholdt for ifølge politiet lørdag at kaste et potentielt ætsende rengøringsmiddel ud over andre.

Politi og ambulancer er lørdag eftermiddag til stede ved Ny Ellebjerg Station i Valby, hvor en mand er blevet anholdt for at have kastet salmiakspiritus mod passagerer i et tog.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

- Manden er anholdt, og passagererne behandles på stedet, skriver politiet blandt andet i et tweet omkring klokken 15.30.

Politiet oplyser på det sociale medie intet om, hvem manden er, hvorfor han angiveligt kastede væsken ud over andre passagerer, hvor mange der er ramt af salmiakspiritussen, eller hvad passagerernes tilstand er.

Salmiakspiritus er en gennemsigtig væske, der kan bruges til rengøring, hvis det blandes op med vand.

Hvis det kommer i kontakt med huden, kan det forårsage svære ætsninger, øjenskader eller koste nogen livet, alt efter hvor stor mængden er, og hvilken koncentration der er tale om.

Det fortæller Niels Ebbehøj, overlæge tilknyttet Giftlinjen ved Bispebjerg Hospital.

- Salmiakspiritus er ætsende, hvis koncentrationen bliver høj nok. Det værste, der kan ske, er, at man får det i øjnene. Så er man i fare for at miste synet, siger han.

Det kan også give skader på luftvejene, hvis man indånder en sky af midlet, når det fordamper.

Mens et lille skvæt i øjnene kan give varige men, skal der mere til, hvis man får det på huden eller tøjet.

- Hvis man får det på tøjet, er det vigtigt at stoppe eksponeringen så hurtigt som muligt. Man skal få tøjet af, inden det trænger igennem, eller inden det damper så meget op, at man får irriteret eller ødelagt sine luftveje af det, siger Niels Ebbehøj.

Han pointerer, at hvis man kommer i kontakt med salmiakspiritus, er det afgørende hurtigt at skylle sig for at undgå varige skader. Det er bedst at skylle med vand, men man kan bruge, hvad man har ved hænderne.

- Om det er mælk eller saftevand, så er det bedre at bruge det end at lade være, siger overlæge Niels Ebbehøj.

/ritzau/