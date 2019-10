Fire gange måtte Midt- og Vestsjællands Politi onsdag anholde en konfus polak.

Første gang var det fordi, den 31-årige mand gik rundt i Greve og trak sine bukser op og ned.

Han havde shorts under bukserne, så ingens blufærdighed blev krænket, men anmelderen synes nu nok alligevel, at adfærden var lidt sær.

Da en udsendt patrulje traf manden, virkede han både konfus og forvirret, og derfor tog betjentene ham med ind på stationen. Han blev løsladt, da hans identitet var blevet fastlagt.

Der skulle dog ikke gå længe, før manden atter engang skabte virak omkring sig, og politiet modtog endnu en anmeldelse, lyder det i døgnrapporten.

Denne gang befandt han sig i Roskilde, hvor anmelder havde taget ham i at rode i nogle private affekter. Politiet ankom og anholdt ham endnu engang, fordi det blev vurderet, at han ikke kunne tage vare på sig selv.

Efter et par timer i politiets varetægt blev han atter løsladt. Denne gang dog kun for en meget kort stund. Han nåede ikke engang at forlade stationen.

Ved løsladelsen begyndte han at tage sit tøj af og være truende over for personalet. Og så blev han anholdt. Igen.

Kort før klokken 21 blev han løsladt. Igen. Og i et par timer så det da også ud som om, der var faldet ro på den forvirrede mand.

Det var da kun indtil kort efter midnat, hvor politiet atter fik en henvendelse. Denne gang stod den 31-årige og ruskede i døren hos en beboer i Roskilde, som ikke kendte ham.

Og så valgte politiet at gøre, som de havde gjort det tre gange tidligere. De anholdt ham og tog ham med på stationen.

Her er han fortsat torsdag morgen. Politiet er netop i færd med at kontakte Polens ambassade for at høre, om der er mulighed for hjælp til statsborgeren.