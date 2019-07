Der udbrød torsdag aften brand i en lejlighed på Skt. Marcus Kirkeplads i Aarhus.

Ifølge Michael Ørum Møldrup, vagtchef ved Østjyllands Politi, var der tale om en taglejlighed.

Han frygtede i første omgang, at der var tilskadekomne, da der var tilkaldt en ambulance til stedet, men det viste sig efterfølgende heldigvis ikke at være tilfældet.

Til gengæld fortæller vagtchefen til TV 2 senere på aftenen, at de har anholdt en mand, da de mistænker, at branden kan have været påsat.

Den anholdte skal nu afhøres, lyder meldingen fra vagtchefen.

Politiet fik anmeldelsen klokken 21.06.

»Politiet er meget hurtigt fremme på stedet, hvor der står flammer ud fra lejligheden,« fortalte Michael Ørum Møldrup til B.T. tidligere på aftenen torsdag.:

»Brandfolk og røgdykkere får heldigvis slukket flammerne ret hurtigt, men der udvikler sig stadig en kraftig sort røg fra stedet,« fortsatte han.