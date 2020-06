En mand er torsdag eftermiddag blevet anholdt, efter han tidligere på dagen havde kørt ind i et træ og endte i en sø i Spjald, inden han stak af fra stedet.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi til B.T.

Politiet modtog klokken 15.33 et 112-opkald om, at et køretøj havde påkørt et træ på Brejninggårdsvej øst for Spjald, hvorefter den var endt i søen.

»Da vi kommer frem, kan vi se, at kabinen ikke er under vand, og at der ikke er nogle personer i den. Til gengæld er der et par knuste ruder,« fortæller vagtchef Allan Riis og fortsætter:

»Vi går ind i bilen, hvor vi efterser den og finder noget identifikation på en person, der viser sig at være den mand, der har kørt bilen i søen og efterfølgende har forladt køretøjet.«

Via bilens registreringsnummer får politiet først fat på bilens ejermand, der fortæller, at han har udlånt sin bil en bekendt. En bekendt, der stemmer overens med det ID, som politiet finder i køretøjet.

»Vi ender så med at få kontakt til en mand, der befinder sig inde i Spjald by nord fra, hvor ulykken skete. Da vi finder ham, er han er særlig meddelsom over for os, og vi vælger at anholde ham for at få taget en blodprøve af ham,« siger vagtchefen.

Midt- og Vestjyllands Politi har sidenhen afhørt manden, der dog ikke var særlig behjælpelig i forhold til at gøre politiet klogere på hændelsesforløbet.

Manden er blevet løsladt igen, mens man nu venter på at få svar på blodprøven.

Politiet oplyser, at manden efter omstændighederne har det godt og ikke har pådraget sig nogle skader i forbindelse med ulykken.