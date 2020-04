En større politiaktion ved hjemrejsecenteret er torsdag aften endt uden yderligere dramatik.

En stor politiaktion ved Center Avnstrup, der er hjemrejsecenter for afviste asylsøgere, er torsdag aften endt med, at en mand er blevet anholdt.

- Manden, der er sigtet i en sag om trusler, blev anholdt uden dramatik, siger Charlotte Tornquist, der er presseansvarlig hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Forud for anholdelsen klokken 20.09 var gået en flere timer lang aktion, hvor en stor politistyrke og flere ambulancer var til stede ved Center Avnstrup.

- Vi tager alle forbehold, når vi skal rykke ud til et sted, hvor der er mange mennesker for at sørge for, at tingene går som de skal, og ingen kommer til skade, forklarer Charlotte Tornquist.

Først senere på aftenen vil politiet oplyse yderligere om aktionen.

Center Avnstrup er hjemrejsecenter for afviste asylansøgere. Her bor både enlige og familier, der har fået endeligt afslag på asyl, skriver Røde Kors på sin hjemmeside.

Hvis de afviste asylansøgere medvirker til egen hjemrejse, vil de forblive i Avnstrup, indtil det er muligt at rejse. Afviste asylansøgere, der ikke ønsker at medvirke til egen hjemrejse, bor på et udrejsecenter.

Centeret ligger ved Hvalsø i Lejre Kommune og er med cirka 600 pladser det største asylcenter på Sjælland.

/ritzau/