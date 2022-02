En mand er fredag aften blevet anholdt efter en personpåkørsel ved Nørreport Station

Det bekræfter Københavns Politi til B.T.

»Vi kørte ud til en melding om personpåkørsel ved Nørreport Station. Og vi ender med at anholde en mand,« fortæller vagtchefen.

»Manden bliver anholdt for at køre påvirket af euforiserende stoffer,« lyder forklaringen yderligere.

Hændelsen er sket lige over for Nørreport Station og billeder viser, at bilen også har ramt noget andet og har taget skade.

I forbindelse med påkørslen blev en ambulance tilkaldt til stedet for at tilse personen.

Meldingen fra Københavns Politi lyder dog, at den påkørte har det fint efter omstændighederne.

De nærmere omstændigheder for påkørslen kendes ikke.