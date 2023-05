Politiet har anholdt en mand for et knivstikkeri begået i Fælledparken i København onsdag aften.

En 17-årig mand og en 21-årig mand blev begge stukket, men de blev ikke alvorligt såret.

Anders Frederiksen, der er central efterforskningsleder ved Københavns Politi, siger:

»Vi har anholdt en mand, der nu er sigtet for kvalificeret vold.«

På nuværende tidspunkt har politiet vurderet, at der ikke er grundlag for at begære ham varetægtsfængslet.

Så han er blevet løsladt igen.

»Vi skal have undersøgt, om de involverede har en indbyrdes relation, eller om det er et tilfældigt møde,« siger efterforskningslederen.

Fælledparken var onsdag fyldt med elever fra byens 9. klasser, der fejrede sidste skoledag.

»Mit bud er, at disse personer, som jo er over alderen for sidste skoledag, er søgt derhen, fordi, der var fest. Men ellers har de formentligt ikke noget at gøre med sidste skoledag,« siger Anders Frederiksen.

Politiet har været i kontakt med de to mænd, der blev stukket.

»De har begge fået behandling, og vi har afhørt dem,« siger efterforskningslederen, der stadig gerne vil i kontakt med vidner til optrinet i Fælledparken.

»Hvis man har set den pågældende hændelse, så hører vi gerne fra folk,« siger han.