Politiet mistænker mand for at have spillet en rolle i drabet på 19-årig i passage i Vejle fredag nat.

Natten til lørdag mistede en 19-årig mand livet efter at være blevet påført flere knivstik i en passage i området mellem Nørre Torv, Kalkbrænderivej og parkeringshuset Trondur i Vejle.

Lørdag aften oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse, at en mand er mistænkt og anholdt i sagen.

Den anholdte forventes fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Kolding søndag.

/ritzau/