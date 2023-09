En mand er onsdag morgen blevet anholdt ved den sydsjællandske by Dalmose efter det, der kaldes »en hændelse«.

Det oplyser Sydsjællands og Lollands Falsters Politi på X.

»Vi undersøger nu stedet,« lyder det.

Flere oplysninger er ikke blevet givet her.

Et større opbud af udrykningskøretøjer ses i området. Foto: Byrd/Rene Lind Vis mere Et større opbud af udrykningskøretøjer ses i området. Foto: Byrd/Rene Lind

B.T. har været i kontakt med Sydsjællands og Lollands Falsters Politi, og på den vis er der kommet lidt flere informationer om hændelsen.

Herfra lyder det, at anmeldelsen kom kl. 4.10 i nat.

Politiet er stadig til stede på adressen ved kl. 8.30-tiden, lyder det videre. Og det vil betjente stadig være »i et stykke tid endnu«.

Det oplyses også, at ingen er kommet noget til, og at der ingen fare er på stedet for borgere.

Hvem den anholdte person er, eller hvad han er sigtet for, er der til gengæld endnu ingen detaljer omkring.

B.T. følger sagen.