Søndag truede og frihedsberøvede en mand sin tidligere ægtefælle. Han er søndag aften blevet anholdt.

En mand er søndag aften blevet anholdt i Albertslund efter en større politiaktion.

Manden havde tidligere søndag truet og frihedsberøvet sin tidligere ægtefælle.

Det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi Sonny Bonde.

- Sagen startede lidt tidligere i dag, hvor et skilsmissepar ikke var helt enige om tingene. Han frihedsberøvede hende, men hun bliver sluppet fri, siger Sonny Bonde.

En "massiv politistyrke" var til stede ved anholdelsen af manden, der er omkring 30 år. Kvinden, han frihedsberøvede, er også omkring 30 år, oplyser vagtchefen.

Der var forlydender om, at politiet havde en helikopter i luften i forbindelse med anholdelsen, men det kan Sonny Bonde ikke bekræfte over for Ritzau.

Kvinden er i god behold.

Manden bliver sigtet for frihedsberøvelse og bliver mandag stillet i grundlovsforhør.

/ritzau/