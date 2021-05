Bornholms Politi har anholdt en mand efter en brand i et rækkehus i Tejn nær Allinge.

Manden, hvis alder er ukendt, er mistænkt for selv at have startet branden.

Det oplyser Bornholms Politi.

»Det er grundet nogle observationer – hvad folk har set eller hørt – og lignende derfra, som gør, at vi har anholdt ham,« siger vagtchef Jan Clausen og fortsætter:

»Han er sigtet for forsætlig brandstiftelse, og vi undersøger sagen nærmere.«

Branden er efterfølgende blevet slukket.

Ingen personer er kommet til skade i forbindelse med branden. Huset har dog fået et par mindre skader, oplyser vagtchefen.

Billeder fra stedet viser en mand i en dna-dragt, som bliver anholdt og ført væk af tre betjente. Han skal nu afhøres nærmere.