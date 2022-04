Det var dråben for en 30-årig bilist, da en ambulance onsdag morgen valgte at blinke af ham.

Forinden havde bilisten overhalet ambulancen i sin Ford Mondeo ved fuldt optrukne striber, hvilket altså er ulovligt.

Det skriver Fredericia Dagblad.

Ambulanceføreren kvitterede med at blinke af den 30-årig bilist for at indikere, at sådan en overhaling er forbudt og uanstændig.

Men det gjorde åbenbart bilisten så vred, at han ved det næste kryds steg ud af bilen.

Herefter gik han over til ambulancen, åbnede døren og søgte at slå den 67-årige fører i hovedet.

Heldigvis kunne han afværge angrebet ved at hive i døren, og derfor endte den 30-årige mand ikke med at ramme ambulanceføreren.

Til gengæld lykkedes det kort efter politiet at finde den aggressive bilist, der blev anholdt og sigtet for vold.