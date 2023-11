Det blev en dramatisk tur for de passagerer, som fredag aften stod på toget mellem Horsens og Skanderborg.

Her faldt en mand nemlig i søvn, og da han vågnede igen, var han kørt for langt.

Og derfor skulle lokoføreren selvfølgelig stoppe toget og køre den anden vej, mente han.

Det skriver TV 2 Østjylland.

Manden skulle have været af i Horsens, men var altså i dyb søvn, da regionaltoget stoppede på stationen.

Da han vågnede og konstaterede, hvor han var, forsøgte han at komme ind til lokoføreren, som han ville have til at vende toget.

Manden var aggressiv, og derfor blev politiet tilkaldt til toget, så da det trillede ind på Skanderborg Station, stod ordensmagten klar.

Det skulle dog ikke blive helt så let at få fat i den aggressive passager.

Manden smadrede nemlig en rude i toget og sprang ud ved indkørslen til banegården, så i første omgang ledte politiet forgæves.

Men så fik en betjent øje på en mand i joggingtøj.

»Han har fået et snitsår, da han hoppede ud af vinduet, så vi kan rimelig hurtigt konstatere, at det er manden, vi ledte efter,« siger John Skjødt, vagtchef ved Sydøstjyllands Politi.

Manden, der var 27 år og i øvrigt påvirket, blev anholdt af politiet.

Han er ifølge TV 2 Østjyllands sigtet for hærværk, trusler mod lokoføreren og besiddelse af hash.