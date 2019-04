Der har søndag eftermiddag været en større politiaktion i gang på den Østjyske Motorvej.

Det skyldes, at en 25-årig mand ved tre forskellige lejligheder er gået amok i og omkring Horsens.

Det fortæller Jeppe Thranum, vagtchef hos Sydøstjyllands Politi til B.T.

Ifølge vagtchefen modtog de første anmeldelse om manden klokken 12.35, da han ved Svanes Torv i Horsens benyttede en personbil som våben ved at true med at køre en eller flere mennesker ned.

Ti minutter senere modtog de endnu en anmeldelse om en mand med samme signalement, som smadrede ruder på en personbil i nærheden af Svanes Torv.

Og klokken 13.37 modtog de så tredje og sidste anmeldelse om manden, da han forsøgte - og formåede - at tiltvinge sig adgang på en adresse ved Bakkevej i Hornsyld.

»Kort efter han kommer ind i huset, trækker han sig tilbage og kører fra stedet. Vi sporer ham blandt andet via vores nummerpladegenkendelsessystem op gennem Østjyllands politikreds gennem Aarhus og Randers og hele vejen til Nordjyllands politikreds i Hobro, hvorefter han returnerer ned til vores kreds i Skanderborg, hvor vi anholder ham ved Hedensted ved afkørsel 58,« fortæller vagtchefen.

Aktionen betød blandt andet, at kun et enkelt spor på motorvejen i den sydgående retning mellem Horsens og Vejle var fartbart for en periode. Alle spor er dog åbnede igen.

»For at give politiet derude noget råderum og for sikkerhedens skyld standsede vi trafikken, indtil vi fik ham stoppet,« siger Jeppe Thranum.

Ifølge vagtchefen er den anholdte mand formentlig sindslidende i et eller andet omfang, og de mistænker, at det har tricket ham, at hans familie har forsøgt at sætte ind og hjælpe ham med at komme i behandling.

»Det er formentlig familiens håndsrækning, der har tricket et eller andet, for der er ikke noget rationelt bag hans handlinger i dag, og alle de personer, der var involveret, havde en eller anden form for familiær eller venskabelig relation til ham.«

Af hensyn til familien vil vagtchefen ikke oplyse, hvor den unge mand er fra. Han er fortsat anholdt og i politiets varetægt. Han skal nu tilses af en læge, og så skal det vurderes, om han skal fremstilles i et grundlovsforhør med henblik på en varetægtsfængsling, eller om han skal tvangsindlægges.