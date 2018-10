En 26-årig mand er blevet varetægtsfængslet, efter han onsdag aften gik amok i Københavns Lufthavn i Kastrup.

Manden, der kommer fra Australien, blev anholdt onsdag aften, efter han havde smadret otte computerskærme ved check-in i Københavns Lufthavn i Kastrup med en metalstolpe, kastet med stole og efterfølgende bidt en vagt, der forsøgte at tilbageholde ham, i inderlåret.

Efter anholdelsen blev manden kørt til psykiatrisk akutmodtagelse på Amager, men her blev han skønnet uegnet til indlæggelse, og han blev i stedet kørt til Hvidovre Hospital, hvor en psykiater vurderede, at manden var egnet til at blive fremstillet i dommervagten.

Det blev han således torsdag ved Københavns Byret, hvor han selv forklarede, at han godt kunne huske, at han smadrede skærmene, men at han ikke vidste, hvad han lavede, da han gjorde det. Han kunne ligeledes huske, at han havde bidt en person, der forsøgte at tilbageholde ham.

Han fortalte videre, at han onsdag havde taget både kokain, MDMA og rohypnol, og at det i øvrigt var første gang, at han havde blandet stofferne.

Samtidig hævdede den unge australier, at han var i behandling for en psykisk sygdom i Australien.

Manden, der har været i Danmark i to dage og skulle videre til London, blev varetægtsfængslet i 13 dage sigtet for groft hærværk samt vold efter straffelovens paragraf 244.

Han nægter sig skyldig.