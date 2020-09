En mand er fredag middag kommet alvorligt til skade på en mark ved Kjellerup, da han under arbejde med en traktor fik maskinen ned over sig.

Redningsmandskab fik trukket manden fri og han blev hastet til hospitalet i Viborg.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til B.T.

»Vi er til stede med indsatsleder på adressen, hvor vi nu skal forsøge at klarlægge årsagen til ulykken,« siger vagtchef Henrik Nielsen.

Han melder, at arbejdstilsynet er tilkadt for at assistere politet i det arbejde.

Den alvorligt tilskadekomnes alder er ikke oplyst, men han var ikke alene da ulykken indtraf.

Ifølge vagtchefen er de pårørende endnu ikke underrettet.