En mand i begyndelsen af 30'erne er mandag blevet alvorligt såret af knivstik ved Eskebjerggård i den Københavnske forstad Måløv.

Københavns Vestegns Politi oplyser til B.T. at de modtog en anmeldelse om tumult i en lejlighed ved Eskebjeggård kl. 16.56 mandag.

Da politiet kort tid efter kom ud til stedet, fandt de en mand i start 30'erne såret af knivstik.

Mandens tilstand er kritisk, og han er nu kørt på hospitalet.

Ifølge Københavns Vestegens Politi blev manden stukket ned i forbindelse med et slagsmål med lejlighedens mandlige beboer.

Udover de to mænd var også en kvinde og et mindreårigt barn til stede i lejligheden under knivstikkeriet.

Manden og kvinden bliver nu afhørt, men ingen er endnu anholdt i sagen.

Københavns Vestegns Politi er fortsat på stedet og efterforsker sagen.