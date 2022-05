Søndag har Københavns Politi været til stede på flere adresser i forbindelse med to knivstikkeri.

Det ene knivstikkeri fandt sted på Silkegade i Indre By.

Her er en 25-årig mand blevet alvorligt såret efter, at han er blevet stukket ned.

Det bekræfter Københavns Politi over for B.T. Der fortæller, at de fandt ham på Silkegade.

Den 25-årig er dog ikke i livsfare.

Der er heller ikke anholdte i sagen.

»Vi er i gang med at klarlægge forløbet og kan ikke fortælle mere om omstændighederne.«

Derudover har en større gruppe på 8-10 personer jagtet hinanden på Tårnby Torv.

Her har flere biler har også været involveret i sagen.

»En bil bragt til standsning på Tingvej på Amager med en såret mand i bilen. Han har været udsat for et knivstikkeri.«

Mandens tilstand er ikke kritisk.

Politiet havde søndagen igennem flere anholdte fra forskellige steder i området. De er nu løsladt igen.

»Vi er ved at klarlægge forløbet og vi efterforsker motiver. Det er lidt svært, da den forurettede ikke har ville hjælpe.«