En 54-årig mand fra Vejle kom lørdag formiddag alvorligt til skade, da han forulykkede i sin veteranbil.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi til BT og Vejle Amts Folkeblad.

Ulykken skete klokken 11.03 på Fredericiavej, hvor manden mistede kontrollen over bilen, der røg over i modsatte vejbane og koliderede med to modkørende biler.

Den 54-årige kom så alvorligt til skade ved ulykken, at han med helikopter måtte transporteres til Odense Universitetshospital, hvor han fortsat befinder sig lørdag eftermiddag.

Ifølge Lars Grønlund, der er vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, er mandens tilstand lørdag eftermiddag uændret.

Vidner har ifølge Vejle Amts Folkeblad fortalt til politiet, at den 54-årige kørte med høj fart og muligvis ved siden af en firehjulstrækker, da ulykken skete.

Politiet kan dog ikke bekræfte, hvorvidt de to biler eventuelt har kørt om kap.

»Men det er noget af det, vi skal have klarlagt. Men så længe, vi ikke kan tale med ham (den 54-årige, red.), så er det svært«, oplyser vagtchefen til BT.

Der befandt sig to personer i de modkørende biler. De slap begge fra ulykken uden alvorlige skader.