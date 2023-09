Planen var klar, da en 32-årig mand en aften i februar i år drog afsted mod fodboldbanerne ved Sundby Boldklub på Amager.

Her skulle han mødes med en 14-årig pige, han havde skrevet med på Instagram, og have sex.

Men aftenen udviklede sig helt anderledes, skriver KøbenhavnLIV.

Den 32-årige mand parkerede nemlig sin bil og gik ud til boldbanerne, hvor han havde svært ved at få øje på den 14-årige pige.

Og det var der en særlig grund til.

Da han gik tilbage mod sin bil, blev han nemlig mødt af to mænd, der sparkede og slog ham et utal af gange.

Manden blev sparket så hårdt i hovedet, at han fik et blackout, og da han igen vågnede, var de to mænd væk.

Derfor meldte han overfaldet til politiet, der efterforskede det som en voldssag.

De to mænd er dog aldrig blevet fundet, men i mellemtiden er den 32-årige mand blevet tiltalt for at have forsøgt at have samleje med et barn under 15 år.

Byretten i København skulle mandag tage stilling til sagen, og her endte manden ifølge KøbenhavnLIV med at blive idømt tre måneders betinget fængsel og 80 timers samfundstjeneste.

Det er aldrig lykkedes politiet at finde frem til den 14-årige pige, så teorien lyder, at de to mænd har 'skabt hende' på de sociale medier og taget kontakt til den 32-årige mand.

I retten kom det ifølge lokalmediet frem, at 'den falske pige' var jomfru, men at den 32-årige mand havde »lovet at være sød ved hende.«

Mandens forsvarsadvokat argumenterede i retten for en frifindelse, og historien bringer ikke noget om, hvorvidt den dømte anker sagen.