Det vides ikke, hvorfor en 39-årig mand blev ramt af et tog med lav hastighed. Han døde som følge deraf.

En 39-årig mand er død efter at være blevet påkørt af et tog ved Farum Station. Politiet betragter sagen som en "tragisk arbejdsulykke".

Det oplyser vagtchef ved Nordsjællands Politi Rolf Hoffmann.

- En person går over sporene i forbindelse med noget arbejde og bliver ramt af et tog. Nærmere omstændigheder skal vi først have fundet ud af, siger Rolf Hoffmann.

De pårørende til den 39-årige mand er underrettet, skriver politiet på Twitter. Ifølge politiet kørte toget med lav hastighed, da det påkørte manden.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 22.18 onsdag.

