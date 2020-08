Ingen er blevet ramt ved skudepisode på Nørregade i Haderslev, hvor en 51-årig mand har skudt mod politiet.

En 51-årig mand har mandag formiddag affyret skud mod politibetjente på en adresse på Nørregade i det centrale Haderslev.

Ingen personer er blevet ramt.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Manden blev anholdt klokken 09.05 og sigtes for drabsforsøg.

Skuddene blev affyret, efter at betjente var ankommet til adressen, da man mistænkte den 51-årige for at være i besiddelse af narkotika.

Politiet ankom til stedet klokken 08.27.

Et område på Nørregade - herunder gerningsstedet - er fortsat afspærret på grund af politiets videre efterforskning af hændelsen.

/ritzau/