Ingen er blevet ramt ved skudepisode på Nørregade i Haderslev, hvor en 51-årig mand har skudt mod politiet.

En 51-årig mand affyrede mandag formiddag skud mod politibetjente på en adresse på Nørregade i det centrale Haderslev.

Ingen personer er blevet ramt.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Manden blev anholdt klokken 09.05 og sigtes for drabsforsøg.

Skuddene blev affyret, efter at betjente var ankommet til adressen, da man mistænkte den 51-årige for at være i besiddelse af narkotika.

Politiet ankom til stedet klokken 08.27.

Et område på Nørregade - herunder gerningsstedet - blev afspærret på grund af politiets videre efterforskning af hændelsen.

Butiksejere blev af politiet bedt om at låse deres døre, da aktionen stod på, skriver det regionale medie jv.dk. Flere kampklædte betjente udgjorde et usædvanligt syn i gadebilledet.

Den anholdte skal fremstilles i et grundlovsforhør tirsdag morgen i Retten i Sønderborg, oplyser politiet mandag eftermiddag.

En anklager vil bede om, at dørene lukkes ved retsmødet, fremgår det af et opslag på Twitter.

/ritzau/