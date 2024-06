En 39-årig mand var bange for at blive påkørt og trak en pistol. Nu er han kendt skyldig i drabsforsøg.

En 39-årig mand er fredag kendt i skyldig i drabsforsøg, efter at han på Helsingørmotorvejen sidste år trak en pistol og skød på en bil.

Det oplyser sagens anklager, Emma Lindberg, til Ritzau.

En domsmandsret ved Retten i Lyngby har fundet, at manden må have haft sandsynlighedsforsæt - altså at han må have anset det for overvejende sandsynligt, da han skød, at han kunne ramme og slå ihjel, uddyber hun.

Den 39-årige har nægtet sig skyldig i drabsforsøg.

Det var en septemberaften sidste år, at den 39-årige kørte i midterbanen på Helsingørmotorvejen.

Her blinkede han med det lange lys af en forankørende for at få ham til at trække ind, så han kunne overhale.

Men i stedet bremsede den forankørende, og det fik den i dag 39-årige til at trække en pistol, har han tidligere forklaret.

- Jeg var bange for, at bilisten ville påkøre mig, og derfor ville jeg forskrække ham, har han fortalt.

Ifølge anklagemyndigheden blev mindst seks skud affyret mod den anden bilist.

Da politiet ankom til gerningsstedet, sad en mand i starten af 40'erne i en bil, der holdt parkeret i nødsporet på motorvejen.

Ruderne i hans bil var knuste, men manden selv var ikke blevet ramt.

Ifølge politiet var manden i chok, og derfor havde de svært ved at afhøre ham.

Ikke længe efter anholdt politiet den 39-årige på hans bopæl i Rødovre.

Her lå en pistol, et magasin og patroner på spisebordet i stuen.

Også et patronhylster blev fundet i skraldespanden på mandens altan, mens seks patronhylstre senere blev fundet på Helsingørmotorvejen.

Manden har tidligere oplyst i retten, at han har en fortid i militæret og har gået i en skydeklub i de sidste 16 år.

Han havde også været i skydeklubben, lige inden han kørte ud på Helsingørmotorvejen, hvor han var på vej hen for at hente sin kæreste, forklarede han.

Manden har erkendt at have været i besiddelse af flere våben, som politiet fandt i bagagerummet på hans bil og i hans lejlighed.

Heriblandt en butterflykniv, en halskniv, en kastestjerne, en økse af metal og flere skydevåben. Det er den 39-årige nu også kendt skyldig i.

Manden er i gang med at blive mentalundersøgt.

Der er blevet berammet et retsmøde den 30. september. Her forventes det, at man afgør, hvilken sanktion manden skal have, oplyser anklageren.

/ritzau/