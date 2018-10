Det var håbet om arbejde og et bedre liv, som bragte en kroatisk familie til Danmark i 2015. Men drømmen virker langtfra til at være gået i opfyldelse for tre brødre og deres forældre, da de tirsdag sidder på anklagebænken i Retten i Nykøbing Falster tiltalt for blandt andet 26 hjemmerøverier. (arkiv). Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix