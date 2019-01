Lørdag aften blev filmhøjskolen European Film College i Ebeltoft ramt af en tragedie, da en mand blev fundet død på skolen.

Og nu viser det sig, at den mand er Malthe Thomsen.

Han blev fundet død af en blodprop.

Det oplyser Malthe Thomsens mor til DR.

»Selvom hans sjæl flyver videre, gav hans krop op. Det er den ultimative pris, han har betalt,« siger Gitte Thomsen til DR.

Malthe Thomsen blev fundet død lørdag den 27. januar. Han døde af en blodprop. Foto: BRENDAN MCDERMID Vis mere Malthe Thomsen blev fundet død lørdag den 27. januar. Han døde af en blodprop. Foto: BRENDAN MCDERMID

Malthe Thomsen fyldte i 2014 meget i de danske medier, da han blev anklaget for at have krænket 13 børn seksuelt i en børnehave i New York, hvor han var praktikant.

Anklager, der senere blev droppet.

Siden har han i blandt andet B.T stået frem og fortalt, hvordan oplevelsen i USA, hvor han endte med at sidde flere dage i det berygtede arresthus Rikers Island, stadig sad dybt i ham i form af søvnløshed og en depression.

Lørdag blev han så fundet død på European Film College, hvor han studerede og boede til dagligt.

Politiet bekræfter, at de lørdag blev tilkaldt til European Film College, men vil ikke komme nærmere dødsårsagen.

»Vi kan godt bekræfte, at vi har været derude lørdag aften. Vi fik en anmeldelse om, at en mand var afgået ved døden. En læge erklærede ham efterfølgende død,« siger Jakob Christiansen fra Østjyllands Politi til B.T., og uddyber:

»Det var vores vurdering, at der ikke er foregået noget kriminelt, så det er ikke længere en sag for politiet.«

Hele Danmark fulgte sagen om pædofilanklagerne mod Malthe Thomsen i 2014, der efter kort tid viste ikke at have hold i sig.

I et retsmøde kom det nemlig frem, at to lærere og 12 af de 13 børn pure havde afvist, at der skulle have fundet overgreb sted, og fem måneder senere droppede anklagemyndigheden sagen.

Malthe Thomsen lagde dog efterfølgende sag an mod den amerikanske anklagemyndighed og staten New York. Sagen endte med et forlig og en erstatning på 500.000 kroner til den pædagogstuderende dansker.

Men det var ikke slut der.

Danskeren lagde nemlig også sag an mod den kvindelige kollega, der beskyldte Malthe Thomsen for overgrebene.

I juni 2018 blev den sag afsluttet med, at Malthe Thomsen indgik et forlig med kollegaen. Beløbet var hemmeligt, men skulle rigeligt kunne dække hans sagsomkostninger.

Overfor DR erklærede Malthe Thomsen sig 'lettet' over forliget.

Sagen havde store personlige konsekvenser for Malthe Thomsen, har han tidligere fortalt i et længere interview med B.T.

Hans tid i det berygtede Rikers Island-fængsel sad dybt i ham og blev starten på massive søvnproblemer, som fulgte ham i årene efter.

Efter New Yorker-avisen Daily News puttede Malthe Thomsen på forsiden og beskrev som et 'sexmonster', begyndte han at få trusler fra andre indsatte i Rikers Island-fængslet.

»Der nåede ikke at ske noget, mens jeg var derinde, men det var også rigeligt,« fortalte Malthe Thomsen i 2016:

»Så søvnproblemerne opstod helt klart der. Men selv da jeg kom ud fra fængslet, gik der stadig flere måneder, hvor jeg ikke vidste, om jeg skulle tilbage eller ej. Det var mindst lige så foruroligende, så der sov jeg måske endda dårligere. Og det er bare ikke vendt tilbage til at være godt igen.«

Malthe Thomsen beskrev også, hvordan hverdagen var blevet svær efter hjemkomsten til Danmark.

»Før jeg tog til New York, boede jeg for mig selv og arbejdede som en helt almindelig voksen. Nu har jeg svært ved at passe mit studie og finde energien til at lave aftensmad. Det er rigtig tit, jeg må besøge mine forældre i stedet, så jeg kan spise hos dem,« fortalte han til B.T.

I september tegnede fremtiden dog lidt lysere for Malthe Thomsen, da han flyttede til Ebeltoft og startede på European Film College.

»Det er virkelig en ny start, og jeg ser det som en anden chance. Jeg har virkelig været langt nede. Jeg kan mærke, at det letter nu og giver mig noget tro på, at der er noget godt i vente,« sagde han til DR i juni 2018.

Malthe Thomsen nåede at gå på skolen i knap fire måneder, før han blev fundet død lørdag den 26. januar.

Malthe Thomsen blev 27 år.