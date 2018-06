For fire år siden blev danske Malthe Thomsen frifundet for overgreb på børn i New York. Nu får han erstatning.

København. For fire år siden blev den nu 26-årig Malthe Thomsen, der var pædagogstuderende i New York, beskyldt for at have forgrebet sig på en stribe børn i en daginstitution.

Beskyldningerne viste sig at være grundløse, og nu kan han endelig lægge sagen bag sig, efter at han har fået en større erstatning.

Det oplyser TV2 og DR Nyheder.

I 2014 blev han beskyldt for i 15 tilfælde at have krænket børnehavebørn i fire-fem års alderen. Han skulle blandt andet have fået børnene til at berøre sit skridt uden på bukserne.

Men sagen mod danskeren faldt til jorden med et brag.

I et retsmøde kom det frem, at to lærere og 12 af de 13 børn pure havde afvist, at der skulle have fundet overgreb sted, og fem måneder senere droppede anklagemyndigheden sagen.

Efterfølgende lagde Malthe Thomsen sag an mod staten New York, anklagemyndigheden og den kvindelige kollega, der anmeldte ham.

For to år siden indgik han forlig med myndighederne og fik 500.000 kroner. Nu har han så indgået forlig med den kollega, der anmeldte ham. Beløbet er hemmeligt, men skulle rigeligt kunne dække hans sagsomkostninger.

- Det er virkelig en lettelse. Jeg er stadig ved at synke det. Fire år er en rimelig stor del af mit voksne liv, og jeg havde meget svært ved at forestille mig, at dagen skulle komme, siger Malthe Thomsen til DR Nyheder.

- Nu er det tid til at se fremad, og jeg skal i gang med at lave noget nyt. Jeg er ekstremt glad.

Han har færdiggjort pædagogstudiet, men har opgivet at arbejde med børn.

- Jeg har været udsat for den mistanke én gang, og det er svært at give slip på. Frygten sidder mest i mit hoved, for jeg er kun blevet taget positivt imod herhjemme. Men jeg ville frygte, at jeg ikke ville kunne gøre mit arbejde ordentligt, og det ville jeg have det dårligt med, siger han til TV2.

I stedet har han valgt at starte på Den Europæiske Filmhøjskole i Ebeltoft til sommer.

/ritzau/