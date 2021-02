Politi og beredskab er massivt til stede på grund af en stor brand i Børglum i Nordjylland.

Det oplyser Nordjyllands Beredskab på Twitter.

Beredskabet oplyser, at det er et malerværksted, som brænder, og at huset ligger i det centrale Børglum.

I forbindelse med slukningsarbejdet er der bestilt en tankvogn fra Hjørring og en kran fra Thisted, som skal bistå med slukningen.

Foto: Jean Nonboe / Byrd Vis mere Foto: Jean Nonboe / Byrd

Der er indtil videre ingen meldinger om tilskadekomne.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Nordjyllands Politi.

