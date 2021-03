På auktion gav salg af et værk af Vilhelm Hammershøj et sekscifret beløb. Oprindelig sælger føler sig snydt.

Salget af et maleri af Vilhelm Hammershøi har ført til, at en 63-årig mand er blevet sigtet for bedrageri. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi fredag.

Manden købte oprindeligt maleriet af en anden mand for et mindre beløb. Det viste sig senere, at det var malet af Hammershøi og indbragte på en auktion et sekscifret beløb.

Nu sigtes han for at have bedraget den oprindelige sælger, der er en mand på 77 år, oplyser politiet.

Den sidstnævnte mente, at de to havde indgået en aftale og krævede halvdelen af salgssummen.

Den 77-årige er nu også sigtet af politiet - nemlig for at have truet den 63-årige.

På baggrund af politiets efterforskning skal anklagemyndigheden nu vurdere, om de to skal stilles for retten.

Vilhelm Hammershøis raffinerede værker er kendt og værdsat ikke bare i Danmark.

Malerierne sælges for store beløb. Ifølge Statens Museum for Kunst er Hammershøis berømmelse nået længere ud over landets grænser end nogen anden dansk maler.

/ritzau/