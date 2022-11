Lyt til artiklen

»Jeg kan ikke erindre, at vi nogensinde før i Grønlands Politi har haft en sag som den i Ilulissat.«

Da politimester Bjørn Tegner Bay taler med det grønlandske medie KNR, om den uhyggelige sag, der sidste år trak overskrifter på tværs af Rigsfællesskabet, er det uden at lægge en eneste finger imellem.

Der er tale om en helt ekstraordinær sag.

En sag, der blev indledt, da en ligdel fra et ukendt offer 2. oktober sidste år blev fundet ved et forbrændingsanlæg i vestgrønlandske Ilulissat.

Politiet var ikke i tvivl om: Man stod med en drabssag. Men man vidste ikke, hvem den dræbte var. Og da slet ikke, hvem der stod bag drabet.

Kriminalteknikere og en obducent blev fra Danmark sendt mod nord, mens op mod 50 brandfolk blev indkaldt til minutiøst at gennemgå de ildelugtende affaldsdynger på forbrændingsanlægget.

»De er helt nede i adskille papirstykker, og arbejdet foregår af sikkerhedsgrunde både med åndedrætsværn og heldragter,« fortalte efterforskningsleder Jan Lambertsen dengang til B.T.

Ikke længe efter dukkede endnu en ligdel op, og efter en uge var offeret identificeret.

Det var en 24-årig mand, der var blevet frarøvet livet, og politiet anholdt tre personer, som man mistænkte for at have været medvirkende til hans død.

Den ene af de anholdte – en ung mand – der i den kommende uge indtager anklagebænken ved Qaasuitsoq Kredsret.

KNR beskriver, at han er tiltalt for 29. september sidste år at have dræbt den 24-årige på en adresse i Illulisat.

Dernæst parterede han ifølge tiltalen liget, som blev placeret i et affaldsskur og altså senere endte på forbrændingsanlægget.

Ifølge politimester Bjørn Tegner Bay er det ikke første gang, grønlandsk politi står overfor en speciel drabssag. Men denne er alligevel af en kaliber for sig selv.

Derfor vil anklagemyndigheden også nedlægge påstand om forvaring – altså en tidsubestemt straf, der gives til særligt farlige personer.