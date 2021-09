Mailkorrespondancer og lønningslister kæder en 45-årig dansk statsborger sammen med topterroristen Basil Hassan og den dømte i den såkaldte 'dronesag'.

I fire år har Mohamed el-Mahdaoui været tilbageholdt i Spanien uden at være stillet for en dommer. Som B.T. tidligere har beskrevet, mistænker de spanske myndigheder ham for at have organiseret og finansieret rekrutteringen og udsendelsen af jihadkrigere til Islamisk Stat.

Derudover regner de ham også for at have været »en essentiel brik for Islamisk stat til at have skaffet ubemandede luftfartøjer, som er blevet brugt til at udføre angreb og optage dem til propagandaformål«.

Mistanken om danskerens rolle i droneprogrammet bygger blandt andet på, at han har været i mailkontakt med den danske topterrorist Basil Hassan.

Basil Hassan er hovedmistænkt for attentatforsøget mod Lars Hedegaard og for at stå i spidsen for Islamisk Stats droneprogram. Han menes at være blevet dræbt i Syrien. Foto: Unknown

Basil Hassan regnes af myndighederne for at være den attentatmand, der i 2013 klædte sig ud som postbud og forsøgte at skyde islamkritikeren Lars Hedegaard på klods hold. Attentatforsøget mislykkedes, fordi attentatmanden ramte forbi, hvorefter pistolen gik i baglås.

Derudover regnes den ingeniøruddannede Basil Hassan for at være hovedmanden bag Islamisk Stats program med at konstruere droner til at begå terror.

Dronedelene blev indkøbt i Danmark og sendt til Islamisk Stat i Syrien via et netværk i København. En skolelærer, en cykelhandler og en taxachauffør er blevet idømt mellem tre og otte års fængsel for medvirken til terrorisme ved at indkøbe og levere dronedele til terrororganisationen.

Af dokumenter, som B.T. er kommet i besiddelse af, fremgår det, at spansk politi mistænker 45-årige Mohammed el-Mahdaoui for at have at have finansieret droneprogrammet ved hjælp af momskarruseller i en række selskaber.

Mohammed el Mahdaoui under anholdelsen i Melilla 23. juni 2017.

Mistanken er blandt andet baseret på dokumenter, der kæder Mohammed el-Mahdaoui sammen med 'Skolelæreren', 'Cykelhandleren', 'Taxachaufføren' og Basil Hassan såvel som en række andre fremmedkrigere og terrordømte.

På Mohammed el-Mahdaouis computere og elektroniske udstyr har spansk politi fundet en mail med religiøst indhold, der er sendt til en række personer, heriblandt Basil Hassan, Mohammed el-Mahdaoui og 'Taxachaufføren'.

På mailinglisten er også en mailadresse tilhørende en dansker, der har tilsluttet sig IS som hellig kriger.

De spanske myndigheder er desuden i besiddelse af en 'timeseddel' fra et af de 24 svindelselskaber, spansk politi mener er blevet brugt til at finansiere terrorisme. På timesedlen står navne på en række personer, som myndighederne mener har været på el-Mahdaouis lønningsliste. Blandt andet en mand ved navn Rawand Taher.

Rawan Taher (tv) og Basil Hassan (th) fotograferet på Frederiksberg Gymnasium, hvorfra de begge blev studenter.

Rawand Taher regnes for at være den danske statsborger, der har opnået den højeste position i Islamisk Stat. Han gik i klasse med Basil Hassan på Frederiksberg Gymnasium, og i 2015 rejste han til Syrien, hvor han tilsluttede sig IS.

Ifølge Pentagon var han tilknyttet organisationens ledelse og stod blandt andet for håndtering og viderebringelse af penge og udstyr. Rawand Taher var så højtstående, at det amerikanske militær iværksatte en målrettet aktion for at slå ham ihjel.

USA har bekræftet, at Rawand Taher 7. december 2015 blev dræbt af et amerikansk Hellfire-missil affyret fra en drone uden for Raqqa.

Og den nu afdøde terrorchef er ikke det eneste interessante navn på timesedlen. På listen findes også navnene på 'Taxachaufføren', 'Cykelhandleren' og 'Skolelæreren' samt navne på to personer, der er dømt i Danmark for at forsøge at sende våben til Syrien.

Marrokanskfødte Mohammed el-Mahdaoui er dansk statsborger og har boet det meste af sit liv i Danmark. Han har kone og syv børn i Sverige, hvor han tidligere har forsøgt at købe et hus.

I dag sidder han varetægtsfængslet med fodlænke i sit hus i den spanske enklaveby Melilla. Et hus, han købte i 2015.

Tidligere har det været fremme i spanske medier, at Mohammed el-Mahdaoui har mødtes i Melilla med flere kendte islamister.

Blandt andet den danske konvertit Kenneth Sørensen, der i 2013 blev dræbt i Syrien, og den spanske al-Qaeda-terrorist Zakarías Said Mohamed, der blev dræbt i Mali.

Mohammed el Mahdaoui bliver anholdt af spansk politi 23. juni 2017. Foto: Guardia Civil

B.T. har tidligere interviewet Mohammed el-Mahdaoui, og dengang erkendte han at have haft jihadister i sin omgangskreds. Men han afviste selv at have haft noget med terrorisme at gøre.

»Jeg er ikke terrorist, og jeg har aldrig haft intention om at begå nogen form for terror. Det ligger ikke i min natur. Jeg har været uheldig at løbe ind i de forkerte mennesker,« sagde han i december sidste år.

B.T. har kontaktet ham igen efter at være kommet i besiddelse af dokumenterne fra de spanske myndigheder. Han fastholder sin uskyld, men ønsker ikke at udtale sig yderligere.

B.T. har også forsøgt at få PET til at kommentere mistanken mod el-Mahdaoui, men efterretningstjenesten svarer, at de ikke kommentere konkrete sager om enkeltpersoner.