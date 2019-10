I 15 dage gik Mai Mercado med en hemmelighed. Og det var en ekstremt tung én af slagsen.

Mere end 100 millioner var blevet stjålet fra den danske statskasse. Penge, der skulle være gået til samfundets udsatte, som Mai Mercado som daværende børne- og socialminister var ansvarlig for. Men hun måtte ikke fortælle dem eller nogen andre noget.

I mere end to uger måtte hun falskt smile og nikke vel vidende, at den svindelmistænkte Britta Nielsen var på fri fod og forsvundet, fortæller hun i et stort interview med TV 2.

Hun måtte ikke sige noget, før bagmandspolitiet sagde go. Og da hun endelig sagde noget, var alt tjekket igennem og godkendt af bagmandspolitiet. Det vender vi tilbage til.

Arkiv. Børne- og socialminister Mai Mercado (C) og departementschef Jens Strunge Bonde holdte pressemøde i Børne- og Socialministeriet i København, tirsdag den 9. oktober 2018.

Mai Mercado stiftede første gang bekendskab med kontormedarbejderen Britta Nielsen og hendes formodede svindel 24. september sidste år. Hun var på tur til Grønland med Folketingets socialudvalg, da hun modtog det hemmelige opkald fra sin departementschef. Og der var flere af den type opkald i vente.

Først fik hun at vide, at Britta Nielsen var sluppet afsted med fem millioner. Et stort beløb, der vakte forargelse. Dernæst lød beløbet på 40 millioner. Og til slut over 100 millioner. Mai Mercado mistede pusten.

»Jeg var personligt vred over, at nogen kunne finde på at tage så mange penge fra dem, som lever på samfundets bund. Det er det mest usympatiske og afstumpede, jeg nogensinde har oplevet som politiker,« siger hun til TV 2.

Og vreden var svær at skjule. Derfor var det også en stor lettelse, da hun 9. oktober kunne tørre sit flaske smil af og fortælle offentligheden om Britta Nielsen og hendes formodede storsvindel.

Arkiv. Anna Britta Troelsgaard Nielsen er her for retten i Johannesburg i Sydafrika.

»Jeg er selvsagt rystet over, at det i så mange år er lykkedes tilsyneladende at begå underslæb. Det er penge, som er taget fra de allersvageste i samfundet,« sagde hun på pressemødet, som du kan se øverst i artiklen.

Selvom offentligheden her fik kendskab til sagen, var mange detaljer udeladt. De var hemmelige, og det er de stadig her et år efter. Det er de detaljer, Mai Mercado husker tydeligst.

Detaljer, som formentlig kommer frem under retssagen, men som under det indledende pressemøde blev udeladt. Alligevel kunne Mai Mercado der 9. oktober fortælle, at hun anså Britta Nielsens handlinger som 'gement tyveri'.

Om det danske retssystem er enig i den vurdering, finder vi ganske snart ud af. Retssagen mod Britta Nielsen starter 24. oktober, og der er sat otte dage af til den.

Børne- og socialminister Mai Mercado (C) kunne 9. oktober 2018 fortælle den hemmelighed, der i 15 dage havde vakt forargelse og vrede hos hende.

Her er 65-årige kvinde tiltalt for at have svindlet for i alt 117 millioner mellem 1993 og 2018.

Konkret lyder det i anklageskriftet, at Britta Nielsen har gjort sig skyldig i groft bedrageri, embedsmisbrug og dokumentfalsk i forbindelse med sit arbejde i Socialstyrelsen.

Straframmen for groft bedrageri er op til otte års fængsel, men anklageren vil have straffen skærpet.

I anklageskriftet lyder det, at anklagemyndigheden vil forsøge at argumentere for, at der skal tages en særlig paragraf i brug - paragraf 88 i straffeloven - der i særligt grove tilfælde kan øge straffen med 50 procent.